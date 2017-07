Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bactéria impede banhos em praia de Sesimbra

Autoridades dizem que não há risco para a saúde pública mas desaconselham a ida a banhos.

Por Sofia Garcia | 10:30

Está desaconselhada a ida a banhos na praia da Califórnia, em Sesimbra, pelo menos até amanhã, quando a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgar os resultados das últimas análises à água daquela praia.



O alerta foi dado pela APA à Capitania do Porto de Setúbal, ao final da manhã de ontem, informando que tinham sido detetados valores acima dos recomendados da bactéria coliforme naquela água balnear, de acordo com a análise efetuada na passada terça-feira. A bandeira vermelha foi de imediato hasteada.



"Ordenei a colocação da bandeira vermelha apenas por uma questão de precaução e como forma de desaconselhar aos banhistas a ida a banhos. A praia não foi encerrada e nem interdita", explicou o Capitão da Capitania do Porto de Setúbal, Luís Lavrador, adiantando que "não há qualquer risco para a saúde pública".



Apesar dos dados tranquilizadores das duas entidades, muitos turistas preferiram jogar pelo seguro e evitar os banhos. "Tenho ido ao mar mas já não vou. Mantenho-me na praia mas não vou ao banho", garantiu Alexandre Oliveira, de férias em Sesimbra. "Vim com as minhas sobrinhas que estão desapontadas por não poderem ir à água mas não vou arriscar. Ficamo-nos pelo areal", justificou Maria Almeida, banhista.



A Agência Portuguesa do Ambiente realizou a última análise à água da praia da Califórnia às 13h00 de ontem: os resultados vão ser conhecidos amanhã. Até lá, a praia não será encerrada mas as entidades competentes sugerem aos banhistas que evitem tomar banho naquela estância balnear.