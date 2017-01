Baile com guerrilheiras trama oficial português

O castigo aos observadores desagradou às FARC, que ontem retiraram os seus delegados num dos centros tripartidos (com a UNMC e o governo), onde é verificado o cessar-fogo e o processo de paz.



Rodrigues Palma deslocou-se à referida festa de Passagem de Ano a mando do chefe direto. Convidado a dançar por uma das mulheres no acampamento, aceitou "por cortesia". "O seu regresso não é pela dança mas pelo circo político que se gerou na Colômbia em torno da ONU", lamenta fonte militar.O castigo aos observadores desagradou às FARC, que ontem retiraram os seus delegados num dos centros tripartidos (com a UNMC e o governo), onde é verificado o cessar-fogo e o processo de paz.

Uma dança na festa de Passagem de Ano das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), num acampamento de transição onde os guerrilheiros entregam as armas e passam para a vida civil, tramou um oficial da Marinha portuguesa que ali estava como observador da missão da ONU (UNMC) ao processo de paz naquele país. Foi ontem obrigado a regressar a Portugal por ordem do chefe do Estado-Maior general das Forças Armadas, Pina Monteiro.Segundo apurou ojunto de fontes militares, a ordem está a ser encarada como "de natureza política". A dança entre o capitão de fragata fuzileiro Rodrigues Palma, de 52 anos, e uma suposta guerrilheira foi gravada em vídeo e difundida nas televisões da Colômbia. Foi empolada pelo governo colombiano, que pressionou a UNMC.Esta decidiu ontem "separar" da missão três observadores (entre eles o português) e o seu coordenador. E ao general Pina Monteiro não restou outra solução senão determinar "o fim da respetiva comissão do militar e o seu regresso a Portugal".