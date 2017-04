Bairro de São José sem obras de requalificação

CM, o IHRU explicou que sem a "constituição de uma administração de condomínio", está "impossibilitado de assegurar qualquer reparação das partes comuns", pois é "uma responsabilidade partilhada entre proprietários". Ainda assim, o IHRU afirmou ter já "efetuado a reabilitação de três frações" e "reparado outras sempre que se mostre necessário".



Queixas contra acesso pedonal e ponte em risco

Os residentes queixam-se ainda dos perigos que são a ponte e o acesso pedonal que as crianças são obrigadas a percorrer até à escola. No inverno, o caminho alaga devido à subida no nível das águas de um ribeiro.



Ao CM, a câmara de Odivelas garante que a "ponte será alvo de intervenção em breve" e que faz "desassoreamento". Já sobre a creche, a autarquia e a junta da Pontinha dizem que o espaço que serve os moradores será devolvido ao bairro.



Ao, o IHRU explicou que sem a "constituição de uma administração de condomínio", está "impossibilitado de assegurar qualquer reparação das partes comuns", pois é "uma responsabilidade partilhada entre proprietários". Ainda assim, o IHRU afirmou ter já "efetuado a reabilitação de três frações" e "reparado outras sempre que se mostre necessário".Os residentes queixam-se ainda dos perigos que são a ponte e o acesso pedonal que as crianças são obrigadas a percorrer até à escola. No inverno, o caminho alaga devido à subida no nível das águas de um ribeiro.Ao, a câmara de Odivelas garante que a "ponte será alvo de intervenção em breve" e que faz "desassoreamento". Já sobre a creche, a autarquia e a junta da Pontinha dizem que o espaço que serve os moradores será devolvido ao bairro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Moradores do Bairro de S. José, na Pontinha (Odivelas), queixam-se da degradação das suas casas, propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Há telhados para reparar, escadas e varandas de acesso às frações a precisarem de obras urgentes. Trata-se de um conjunto habitacional constituído por 11 edifícios, com 165 frações autónomas, das quais 117 pertencem ao IHRU. As restantes 48 habitações são de particulares.Maria Damásio, de 73 anos, é uma das moradoras em casas do IHRU que sofrem de infiltrações, e teme que a varanda de acesso à casa acabe por ruir: "Quando chove, escorre água pela parede da minha sala. A varanda está um perigo, mas a Proteção Civil da Câmara de Odivelas fez um relatório a dizer que não há perigo".Alguns dos proprietários acusam "o IHRU de fazer pressão" para criarem um condomínio, que ficará responsável pela gestão dos edifícios, embora seja o instituto de habitação quem represente um maior número de frações. Os moradores temem que o IHRU "esteja a descartar-se das responsabilidades".