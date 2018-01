Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bairro em Santo André alvo de requalificação

Bairro das Flores nasceu há 40 anos para receber trabalhadores do complexo de Sines.

Por Joaquim Bernardo | 08:31

As obras de requalificação do espaço público do bairro das Flores, o maior da cidade de Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, vão avançar, num investimento de dois milhões de euros promovido pela autarquia. O contrato para a empreitada já foi assinado entre a autarquia e a empresa Protecnil, sendo que o início das obras está previsto para breve.



A duração estimada da obra é de 18 meses e será realizada de forma faseada "para diminuir os incómodos causados pela intervenção", informou a autarquia.



O bairro das Flores foi construído há 40 anos para receber a população oriunda das antigas colónias e de outras regiões do País, para trabalhar na construção do Complexo Industrial de Sines. Segundo Álvaro Beijinha, presidente da Câmara de Santiago do Cacém, o projeto prevê a "requalificação da imagem geral do bairro, quer a nível paisagístico, quer funcionalmente, recorrendo ao espaço público para preservar a memória do local, valorizando os usos partilhados com o qual foi pensado, mas garantindo a segurança dos seus utilizadores".



A repavimentação de passeios, a criação de acessos desnivelados às passadeiras, a remoção de obstáculos, a redefinição de áreas pedonais, de circulação mistas e viárias com diferenciação de materiais usados, a uniformização de ruas interiores do bairro e a redefinição da rede de rega dos espaços verdes são outras das intervenções previstas.



"Esta intervenção irá resolver muitos problemas, como é o caso da drenagem das águas pluviais, as acessibilidades e o estacionamento", acrescenta o autarca Álvaro Beijinha.