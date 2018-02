Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bairro sem inspeções de gás há mais de 10 anos

Moradores dos Lóios dizem que Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana não cumpre a legislação.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 08:17

Os moradores do Bairro dos Lóios, em Marvila (Lisboa), queixam-se da falta de inspeções periódicas de gás nos apartamentos. Os prédios de habitação social, com mais de 30 anos, são propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).



"O IHRU está na gestão das habitações desde 2007, e desde então que não são feitas inspeções", denuncia João Santos, morador, de 44 anos. Nos edifícios com mais de 20 anos e que não sofreram remodelações, as inspeções são obrigatórias a cada cinco anos. "Desde que moro cá, há 39 anos, nunca foi feita uma inspeção", reforça Maria Araújo, outra moradora, de 50 anos. Para se sentirem seguros, alguns moradores têm pago as inspeções do próprio bolso. "A qualquer altura pode haver uma fuga de gás", alerta João Santos. "Se tiver uma fuga de gás, pago 300 euros. É muito dinheiro", refere Maria Araújo.



As habitações foram construídas entre 1977 e 1981, e vivem cerca de 7500 pessoas nos Lóios. "O principal motivo da criação das habitações foi realojar as pessoas vindas de ex-colónias", explica João Santos. Após contactarem a direção do IHRU e não terem obtido resposta, alguns moradores, constituídos numa comissão de inquilinos, fizeram uma queixa à Direção de Serviços de Combustíveis (DSC) da Direção-Geral de Energia e Geologia.



Em 30 de janeiro, a DSC notificou o IHRU para que procedesse às inspeções no prazo de três meses: caso contrário, a entidade distribuidora cortará o abastecimento de gás. O CM contactou o IHRU, que respondeu que o assunto está a ser acompanhado pelos serviços.