Baleado à saída de discoteca em Lisboa

Homem de 42 anos foi atingido quando seguia para o carro.

Por Magali Pinto | 01.10.17

Um homem de 42 anos deu entrada, este sábado de manhã, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido atingido a tiro quando se dirigia para o carro, que estava estacionado nas Docas.



A vítima, que levou um tiro no pé, disse que tinha saído da discoteca Hawaii e que se dirigia para o carro quando sentiu o disparo.



Depois pediu ajuda a uma pessoa que passava no local e o levou para o Hospital de Santa Maria, onde foi assistido.



Alguns agentes da PSP ainda foram ao local, mas não encontraram qualquer vestígio dos acontecimentos. A investigação do caso está agora entregue à Polícia Judiciária de Lisboa que deverá falar com a vítima nos próximos dias.



Desconhecem-se, para já, quais os motivos para a agressão a tiro nas Docas.