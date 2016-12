Baleado na nádega após perseguição

Ainda tentaram uma fuga a pé, mas dois deles foram imediatamente detidos. O terceiro tentou apedrejar os agentes, que efetuaram um disparo, atingindo-o numa nádega. Mesmo ferido ainda fugiu, mas foi intercetado na rua de Azemel. Foi assistido pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e levado para o Hospital de S. João. Os três ladrões, dois de 27 anos e um de 34, deverão ser hoje presentes a tribunal.

"Foi uma noite de sufoco. Quando ouvi os tiros , vim cá fora, vi um grande aparato policial e um dos assaltantes a fugir por cima de um telhado." Rosa Costa foi uma das primeiras pessoas a sair à rua, depois de acordar com o som dos disparos da PSP, que perseguia três assaltantes, esta terça-feora de madrugada, na rua Gonçalves Zarco, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos.Um dos ladrões foi baleado depois de ter tentado agredir à pedrada os agentes que o tentavam deter. Estava acompanhado por mais dois indivíduos. Segundo a PSP, eram suspeitos de um assalto aos moedeiros da estação de metro de Rio Tinto e de tentativa de furto às máquinas de bilhetes da estação da Senhora da Hora. Pelas 03h30, o carro-patrulha de Custoias recebeu o alerta. Ao passar pela avenida Salgado Zenha, Guifões, apercebeu-se de um Peugeot com os suspeitos lá dentro.Começou uma perseguição por várias artérias do concelho, que culminou na rua Gonçalves Zarco, depois de os assaltantes se despistarem e baterem em dois carros que estavam estacionados.