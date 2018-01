Autoridades já devolveram animal ao oceano.

13:19

Uma baleia de oito metros encalhou, esta segunda-feira de manhã, na praia de Monte Gordo, no Algarve.

As autoridades - ajudadas por banhistas que se encontravam no local - estiveram cerca de quatro horas a tentar devolver o animal ao oceano, missão que foi bem sucedida já depois das 13 horas.



Cerca de 20 pessoas ajudaram a salvar o animal na praia. Muitos foram os populares que se juntaram no areal para assistirem às operações.