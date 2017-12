Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancária burla clientes idosos abastados

Gestora de conta na Caixa Geral de Depósitos aproveitou-se da relação próxima que tinha com as vítimas.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Bancária na Caixa Geral de Depósitos durante quase 30 anos, Dulce aproveitou-se da relação de confiança que tinha com alguns clientes abastados e já de idade muito avançada para conseguir desviar dinheiro das suas contas. Tinha total controlo sobre as suas contas e passou a forjar operações bancárias para justificar a saída de dinheiro. Entre 2007 e 2009, a bancária, de 65 anos, conseguiu retirar 472 mil euros das contas de 15 clientes de uma agência da CGD no centro do Porto.



O esquema da mulher foi descoberto já depois de se ter reformado. A arguida foi agora formalmente acusada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto. Responde por um crime de peculato, um crime de falsidade informática e outro de falsificação de documentos.



"A arguida violou os deveres profissionais a que estava obrigada em razão das funções exercidas num banco constituído por capitais públicos, entre os quais os deveres de isenção, de zelo e lealdade", diz a acusação.



Segundo o Ministério Público, Dulce, que se encontra em liberdade, transferia o dinheiro das contas de clientes para as contas de uma amiga e de familiares próximos. Os clientes, muitos deles já idosos, confiavam totalmente na mulher e não tinham, por isso, um rigoroso controlo sobre o dinheiro que entrava e saía das suas contas, o que permitiu que a bancária conseguisse desviar os elevados montantes.



A arguida nunca falou no inquérito, não sendo assim claro o motivo pelo qual cometeu os crimes. A bancária tem uma avultada conta com 209 mil euros – montante que chegou a estar impedida de usar durante a investigação – e possui duas casas: uma em Matosinhos, onde vive com o ex-marido, e outra moradia junto à praia em Vila Nova de Gaia. A CGD viu-se obrigada a devolver o dinheiro a 14 dos 15 clientes lesados e pede agora que Dulce seja obrigada a pagar ao banco o que desviou.



Mulher tenta alegar problemas do foro psicológico

Dulce requereu a abertura da instrução, mas apenas para contestar a qualificação jurídica dos crimes pelos quais está acusada e para invocar a existência de nulidades. Pede uma perícia médico-legal com vista a determinar se padece de algum problema psicológico que a possa ter levado a cometer os crimes.



Movimentou conta de idoso dois dias depois de ele morrer

A investigação começou em 2009, na altura em que Dulce se reformou, mas só em 2012 é que a CGD conseguiu ter provas dos crimes. A bancária tinha movimentado a conta de um idoso dois dias depois daquele morrer. Passou ativos financeiros do cliente, no valor de 39 mil euros, para o nome de familiares seus.