Bancária burla sogros e amiga

Falsificou documentos para fazer dezenas de transferências, em Mangualde.

Por Luís Oliveira e Paula Gonçalves | 08:26

Uma funcionária da dependência da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Mangualde foi acusada do crime de peculato e falsificação de documentos por ter burlado os sogros e uma amiga pessoal da mãe - esta vítima já morreu.



A suspeita, de 50 anos, "aproveitando-se da relação familiar e de confiança existente" movimentou as contas dos sogros, "apropriou-se de montantes em benefício próprio ou de terceiros".



Transferiu mais de 20 mil euros, valor que depois devolveu. De acordo da acusação, a bancária durante vários anos também se apoderou de 175 mil euros de uma amiga da sua mãe, a quem geria as contas na CGD.



Quando os crimes foram descobertos, a bancária foi sujeita a um processo disciplinar e acabou por ser despedida.



A PJ do Centro investigou.