Bancária saca milhão a médico reformado

Burlona e marido presos pela Polícia Judiciária.

Por Magali Pinto | 01:30

Para o médico na reforma, a funcionária do Banco Best era mais do que uma consultora das suas contas. O abastado clínico de Setúbal, de 70 anos, com longa carreira que o levou a passar por vários hospitais, confiou-lhe, desde 2004, todas as suas poupanças. Descobriu, porém, este ano, que desde essa altura foi vítima de um desfalque de um milhão de euros. E que a bancária de 54 anos e o marido, com 52, tinham-lhe ficado com toda a fortuna.



Ao longo dos últimos 13 anos, o casal mudou de casa, carro e viajou pelo Mundo. Tudo à custa do médico. A burla só foi detetada este ano quando a sua amiga consultora o informou de que ia deixar de colaborar com o Banco Best para passar a trabalhar numa imobiliária criada pelo marido, empresário. E foi aí que o médico, ao dirigir-se a um balcão, percebeu que da sua fortuna restavam apenas 900 euros.



A bancária e o marido foram agora detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal, que precisou de poucos meses para reunir provas. Presentes ontem ao juiz, por burla qualificada e falsificação de documentos, saíram em liberdade com cauções de 100 mil euros cada um.



Com a colaboração no banco, a consultora, que tinha a função de angariar clientes, tinha acesso aos logótipos da instituição e forjava documentos a atestar que o dinheiro estava a ser aplicado quando não estava.



O médico desconfiou pela primeira vez da bancária quando em 2015 lhe disse que precisava de dinheiro para emprestar à filha para a compra de uma casa. A burlona ficou aflita mas deu a volta. Disse que o dinheiro não podia ser levantado porque estava aplicado há pouco tempo e perderia os juros. Refira-se que, em 2004, o médico era cliente de outro banco e foi aliciado a mudar pela promessa de juros altos que lhe podiam duplicar a fortuna. A bancária exigia apenas 10 por cento de comissão.



PORMENORES

Transferência de 500 mil

Quando o médico conheceu a bancária confiou-lhe logo mais de meio milhão de euros. Estávamos em 2004. Foi convincente e era recomendada por vários amigos. O médico entrou este ano em contacto com a Polícia Judiciária e fez a queixa.



PJ aguarda queixas

A investigação que visa a bancária e o marido, cúmplice nas burlas e essencialmente na falsificação de documentos, é muito precoce e a Polícia Judiciária de Setúbal pode receber mais queixas semelhantes à do médico reformado que ficou sem um milhão de euros.