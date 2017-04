Bancário que desviou 252 mil euros condenado a cinco anos de pena suspensa

Face ao facto de o arguido ser jovem e não ter antecedentes criminais, o Tribunal de Coimbra decidiu aplicar uma "atenuação especial" das molduras penais, para o qual também contribuiu a postura do ex-bancário ao longo de todo o processo."Percebe-se que o arguido é detetado numa situação simples, mas que rapidamente e através dele, se descobre tudo. Facilitou o trabalho de inspeção do banco e da investigação. Tudo foi feito com a confissão do arguido", sublinhou o juiz João Ferreira.Os cinco anos de prisão, com pena suspensa, "só são possíveis porque a conduta e postura foi exemplar", conseguindo-se uma pena, em cúmulo jurídico, que permite, no limite, aplicar a suspensão da pena.A suspensão pressupõe "o acompanhamento médico em Portugal ou no estrangeiro" (o arguido está a residir na Suíça) para tratar a dependência ao jogo e o pagamento de 300 euros mensais ao Montepio, determinou o juiz.O Montepio já ressarciu os clientes, sendo que no início do julgamento o jovem comprometeu-se a pagar 300 euros mensais ao banco para restituir os 252 mil euros (caso a prestação não seja alterada, serão necessários 70 anos para ressarcir por completo o banco).