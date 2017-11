Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancário saca 74 mil euros a clientes

Entre 2011 e 2014 desviou dinheiro de contas de que era gestor. Acusado de 92 crimes.

Por João Mira Godinho | 08:07

Um antigo gerente da agência do Barclays, em Vila Real de Santo António, é suspeito de desviar 74 mil euros das contas de clientes de que era gestor. Foi agora acusado, pelo Ministério Público de Faro, de 92 crimes, entre abuso de confiança (1), falsificação de documento (51) e falsidade informática (40), numa investigação da Diretoria do Sul da PJ.



"Entre 2011 e 2014, o arguido fez diversos levantamentos de contas de clientes", adianta o Departamento de Investigação de Ação Penal (DIAP) de Faro.



Para desviar o dinheiro "terá falsificado as assinaturas dos clientes e utilizado o código de acesso ao sistema informático de outros trabalhadores do banco", acrescenta o DIAP.



Quando algum cliente suspeitava da saída de verbas da conta, repunha os valores, com dinheiro de outros clientes, utilizando os mesmos métodos.



Clientes ressarcidos

Depois de ser descoberta a situação, o Barclays decidiu ressarcir os clientes lesados e assumiu os prejuízos, adianta o DIAP de Faro.



Aproveitava confiança

O bancário tinha a confiança dos clientes e escolhia como alvo contas daqueles com menos conhecimentos informáticos e que, por isso, não utilizavam serviços bancários online.