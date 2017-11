Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banco aberto em dias alternados gera revolta

Projeto-piloto do Millennium BCP para evitar fecho de dependências.

Por Tânia Rei | 09:17

Separadas por pouco mais de 25 quilómetros, as populações de Alfândega da Fé e de Vila Flor dividem os dias da semana em que podem ir ao banco. Às segundas, quartas e sextas-feiras os funcionários do Millennium BCP abrem as portas da dependência de Alfândega e, às terças e quintas-feiras, a de Vila Flor.



O projeto-piloto do banco visa a redução de horários e a partilha de recursos entre sucursais com baixo volume de negócios, para evitar o encerramento de portas.



"Embora seja uma instituição privada, tem uma responsabilidade social. No nosso território, há muitos idosos, e não usam o computador e a internet para movimentar a conta. É um erro. Ainda por cima, a decisão foi feita nos últimos dias da campanha eleitoral, sem terem comunicado às autarquias e sem uma reunião prévia", lamenta Berta Nunes, presidente da Câmara de Alfândega da Fé. "Devia haver uma captação mais agressiva de clientes. Qualquer dia, fecham em metade do país e o despovoamento continua", conclui a autarca.



Em Vila Flor, a indignação é a mesma. "Informaram-nos por carta. Nós podemos precisar do banco e temos que esperar", diz Miguel Bragança, comerciante. "As pessoas das aldeias aproveitavam a deslocação à feira e iam ao banco. Agora, têm que gastar mais em viagens e fica menos para as compras", exemplifica Amílcar Cordeiro. E em Argozelo, Vimioso, a dependência, que já só abria à quinta-feira, fechou de vez.



Ao CM, o Millennium explica que "é importante a presença física, mas é necessário o ponto de equilíbrio". O banco está em remodelação desde 2012 e já fechou 200 balcões no país.