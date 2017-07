Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banco Alimentar pode armazenar mais comida

Nova câmara de congelação vai poder armazenar 20 toneladas de comida.

Por Tiago Griff | 13.07.17

O Banco Alimentar do Algarve vai aumentar a sua capacidade de armazenamento de alimentos congelados - para depois os distribuir para os mais necessitados - após ter recebido, de um fundo de caridade sediado em Vale do Lobo, uma câmara de congelação. O equipamento vai ser inaugurado dia 19 de julho.



"Já tínhamos uma câmara de congelação, mas era pequena e já tinha sido adaptada de uma câmara frigorífica. Não nos podíamos comprometer a receber grandes quantidades de alimentos congelados, como vai acontecer a partir de agora", disse satisfeita ao CM Susana Guerreiro, do Banco Alimentar do Algarve.



O novo equipamento tem uma capacidade para 20 toneladas de alimentos e servirá, também, para armazenar comida proveniente da União Europeia - Fundo Europeu de Auxílio a Pessoas Carenciadas, algo que antes não podia ser feito porque faltava a capacidade.



A câmara de congelação, que custou cerca de 36 mil euros, foi doada pela fundo de caridade Wolf Valley Charity Fund, sediada em Vale do Lobo, Loulé.



"A Wolf Valley tem sido importante para nós e já tem doado várias coisas ao longo dos anos, mas esta será a doação com o valor mais elevado", assume ainda Susana Guerreiro, revelando que "esta ligação é também um reconhecimento do trabalho que o Banco Alimentar do Algarve tem feito".



De recordar que a instituição de solidariedade algarvia faz 10 anos este ano e recentemente viu reconhecida, pela Segurança Social, o estatuto de pessoa coletiva e utilidade pública.



Este equipamento vai ser inaugurado no dia 19 de julho.