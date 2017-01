Banco assaltado no Samouco fecha portas

A Junta de Freguesia do Samouco garante que tudo irá fazer para "minimizar os efeitos nefastos desta decisão", salientando que vai procurar encontrar uma solução.



"Cientes das repercussões que esta decisão irá ter para a nossa população e devido aos recentes atos de vandalismo que se verificaram nas duas caixas de multibanco existentes no Samouco, a junta de freguesia apresentou algumas soluções, em diversos edifícios públicos, para que o Crédito Agrícola possa considerar a instalação de uma caixa multibanco, ficando o mesmo de analisar esta situação", acrescenta o documento.A Junta de Freguesia do Samouco garante que tudo irá fazer para "minimizar os efeitos nefastos desta decisão", salientando que vai procurar encontrar uma solução.

A agência bancária que foi alvo de um assalto à caixa multibanco no Samouco, concelho de Alcochete, encerrou as portas, anunciou esta quarta-feira a junta de freguesia, que procura uma solução para a instalação de um multibanco."Foi com grande surpresa e também desagrado que o executivo da junta de freguesia tomou conhecimento, em reunião realizada com representantes da administração do Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e Sado, que a agência desta instituição bancária encerrou as suas instalações na nossa vila", refere a Junta de Freguesia do Samouco (distrito de Setúbal) em comunicado.A caixa multibanco que estava na agência foi alvo de um assalto através do rebentamento com recurso a gás, no dia 29 de dezembro, com os suspeitos a fugirem sem conseguirem levar o dinheiro.