Banco do Estado tapava buracos na conta à ordem de Sócrates

Confrontado com uma dívida de IRS, desabafa com gestora da conta: “O Estado rouba-nos de forma impressionante”.

Por Tânia Laranjo | 01:30

A conta à ordem de José Sócrates é uma verdadeira montanha-russa. Sobe e desce em vários momentos do dia, tem entradas e saídas de elevadas verbas a velocidades estonteantes.



O banco do Estado - Caixa Geral de Depósitos - é a sua salvação. A gestora da conta estava sempre às suas ordens: para fazer transferências, para conceder empréstimos, para cobrir os montantes negativos.



Numa das conversas, Sócrates mostra-se mesmo surpreendido. Não percebe porque não consegue levantar dinheiro, quando a conta aparenta ter oito mil euros. Afinal, havia um menos antes do número. A gestora explica que significa que a conta está a negativo.

Os episódios sucedem-se. Sócrates é avisado pela sucursal de Paris que tem a conta a descoberto. Tenta transferir da conta da mãe, que também não tem valores à ordem. Admite fazer um novo empréstimo e pergunta à gestora quanto irá pagar. "Sete ou oito mil euros não é muito", diz, descansado.



Outro momento exemplificativo. Quando confrontado com a necessidade de fazer um pagamento de IRS, Sócrates desabafa: "Fiquei boquiaberto (…). Realmente, agora já começo a passar-me para o outro lado (...) acho que realmente o Estado nos rouba de uma forma absolutamente impressionante."



A falta de liquidez financeira de Sócrates nunca foi um problema. Noutra escuta, ele comenta com a gestora de conta que a agência de viagens está a cobrar-lhe valores muito altos. "São mil euros em viagem de classe executiva", explica mais tarde a funcionária. Sócrates queixa-se que é muito, mas volta a marcar pelo mesmo valor, no fim de semana seguinte.



As várias conversas que Sócrates manteve com a gestora de conta mostram um descontrolo absoluto. "Quanto é que tenho?", perguntava-lhe o ex-primeiro-ministro frequentemente. Mas nunca se importava com os gastos elevados. Arranjava rapidamente uma solução, mesmo que tivesse de pedir emprestado a Carlos Santos Silva.



Gestora é chamada ao Campus de Justiça

A gestora da conta da Caixa Geral de Depósitos é uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Será confrontada com a forma como os problemas de falta de liquidez eram resolvidos.



Funcionária da agência de viagens foi ouvida

A funcionária da agência de viagens usada por Sócrates será uma testemunha determinante. Poderá confirmar que a maioria das despesas eram efetivamente pagas por Carlos Santos Silva.