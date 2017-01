Banco Montepio desmente buscas do Ministério Público

Sede do Montepio em Lisboa





Apesar do Montepio desmentir a operação, o Expresso refere que as buscas decorreram em diferentes locais e empresas.



A mesma publicação adianta que a operação serviu para recolher provas documentais num novo inquérito-crime relativo a suspeitas de corrupção, burla qualificada e abuso de confiança na atribuição de empréstimos para financiar projetos imobiliários.Apesar do Montepio desmentir a operação, o Expresso refere que as buscas decorreram em diferentes locais e empresas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Montepio desmentiu através de um comunicado uma notícia que dava conta da realização buscas relacionadas com o banco por parte do Ministério Público.No documento, o banco desmente a "a existência de quaisquer diligências por qualquer autoridade nas suas instalações", acrescentando que se reserva ao "direito de utilizar os mecanismos legais à sua disposição para garantir a não difamação e a reposição da verdade".Este comunicado surge numa sequência de uma notícia publicada pelo Expresso que dava conta de que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal tinha realizado na quarta-feira uma série de buscas que envolviam Tomás Correia, ex-presidente do Montepio, e um empresário e construtor civil da Amadora, Jorge Silvério.