Banhistas salvam vítima de enfarte

Ao fim de alguns minutos e já com os sinais vitais estabilizados, o homem foi levado de urgência para o Hospital Garcia de Orta, em Almada."Foram vários minutos de assistência médica, mas foi possível retirar o homem da praia em condições estáveis", frisou aoo comandante Paulo Isabel, da Polícia Marítima de Lisboa.Recorde-se que desde o dia 1 de maio já morreram nove pessoas por afogamento nas praias portuguesas, a maioria antes da abertura oficial da época balnear. Este ano, e tal como onoticiou em primeira mão, a Marinha colocou equipas de Fuzileiros a vigiar algumas zonas da linha de costa consideradas de risco.

Um homem de 50 anos foi ontem salvo por um grupo de banhistas que se encontrava na praia da Cova do Vapor, próximo da Trafaria, Almada, após ter sofrido um aparente enfarte do miocárdio quando estava dentro de água.A doença súbita ocorreu pouco depois das 11h00. Ao que oapurou, a vítima aparentava estar bem quando se encontrava no areal. No entanto, quando entrou na água, sozinha, perdeu os sentidos e foi ao fundo. O grupo de banhistas que assistiu a tudo apressou-se a socorrer o homem, trazendo-o para o areal.Por essa altura já tinham sido mobilizados para o local os Bombeiros da Trafaria e agentes da Polícia Marítima de Lisboa.A primeira preocupação foi socorrer a vítima, que dava sinais de estar em paragem cardíaca. Foi por isso necessário efetuar manobras de reanimação.