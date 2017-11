Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelos vai ter espaço de funerais não católicos

Agente funerário investe um milhão de euros em instalações únicas na região.

Por Fátima Vilaça | 09:17

A partir do verão do próximo ano, Barcelos vai passar a ter um espaço para a realização de funerais não católicos. O projeto é lançado hoje, em Manhente, e prevê, numa segunda fase, a instalação de um crematório.



O investimento de mais de um milhão de euros é de um agente funerário de Barcelos e pretende colmatar falhas existentes na região.



"Temos tido cada vez mais solicitações de pessoas que não têm qualquer religião ou não são católicas e que têm dificuldade em encontrar um espaço onde possam velar dignamente e despedir-se dos seus familiares", explicou ao CM Manuel Vilas Boas, que há muito amadurecia a ideia de criar um centro funerário.



As obras avançam já na próxima semana e vão dotar a região de espaços que só existem a várias dezenas de quilómetros. "Em toda a região Norte, há apenas um espaço do género em Monção e, depois, no Porto", referiu o empresário, sublinhando que a deslocação torna os funerais muito mais onerosos. "Não faz sentido que uma família tenha que pagar centenas de euros em deslocações só porque não deseja um funeral católico", reforçou.



Na primeira fase da obra, que é lançada esta tarde, serão construídas a sala de velório e uma sala refrigerada para preparação e preservação dos cadáveres. Numa segunda fase, que arrancará dentro de um ano, Manuel Vilas Boas prevê instalar um forno crematório, que será único na região.



"Temos o espaço e temos o projeto, ficamos apenas dependentes da licença do Ministério do Ambiente que aguardamos há uns meses", lamenta o agente funerário.