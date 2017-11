Barco de pesca afunda ao largo do Porto de Leixões

Quatro pescadores foram socorridos por uma outra embarcação.

20:03

Um barco de pesca com quatro tripulantes a bordo afundou, por volta das 17h30, desta segunda-feira, ao largo do Porto de Leixões.

"Por volta das 17h30 recebemos um alerta de naufrágio com quatro pescadores a bordo. Os tripulantes foram trazidos para terra por uma embarcação que estava próxima do local", referiu o Comandante Campos da Capitania do Porto de Leixões ao Correio da Manhã.

O barco ficou preso ao fundo e começou a meter água. Os pescadores não conseguiram controlar o equilíbrio da embarcação que acabou por afundar, segundo a mesma fonte.

No local esteve uma embarcação da Polícia Marítima e uma equipa de salva-vidas de Leixões.