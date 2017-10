Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco vira na barra da praia de Faro com três pessoas a bordo

Tripulantes conseguiram nadar até terra. Um deles apresentava sinais de hipotermia.

11:35

Três homens tiveram de ser socorridos na manhã deste domingo depois do barco de recreio onde se encontravam ter virado à saída da barra da praia de faro.



Segundo apurou o CM, o incidente aconteceu por volta das 07h00 devido à forte ondulação que se fazia sentir na zona.



Os três tripulantes, com idades entre os 25 e 30 anos, conseguiram nadar para terra.



Um pescador que estava a passar pelo local lançou o alerta e avisou a autoridade marítima, que acionou meios de socorro.



Quando os meios chegaram, encontraram os homens já salvos e em terra, sendo que um deles apresentava sinais de hipotermia.



Apesar disso, todos recusaram receber assistência médica no Hospital de Faro.



Meios do INEM também estiveram presentes no local. Já a embarcação continua no local onde virou, mas deverá ser removida ainda este domingo.