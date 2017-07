Bares das Docas vão poder ter mais um piso

Ampliação tem como objetivo prioritário evitar prejuízos e danos em caso de inundações.

Por Gonçalo Silva | 09.07.17

pub

Os espaços de restauração do Parque Verde do Mondego, em Coimbra, vão ser ampliados e terão um piso superior. As obras têm como objetivo evitar prejuízos em caso de cheia do Mondego. Recorde-se que os bares existentes na zona conhecida como Docas estão encerrados desde janeiro de 2016, quando as cheias inundaram os espaços, provocando elevados prejuízos.O projeto de remodelação já foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal de Coimbra e o concurso para a execução da obra será lançado em breve. O orçamento para as obras, que pretendem dar uma nova dinâmica aquela zona da cidade, será de 840 mil euros."A nova solução construtiva foi pensada para responder aos episódios de cheia do rio Mondego. Se ocorrerem inundações no rés-do-chão, os concessionários poderão continuar a sua atividade no primeiro andar", refere o município. Cada uma das quatro concessões de restauração passará a contar com instalações sanitárias próprias, sendo que as existentes vão ser remodeladas. "Cada módulo do piso superior compreende uma nova área encerrada envidraçada, a referida cozinha principal de serviço a ambos os pisos, com apoio de monta-cargas e espaços de esplanada", adianta.Uma das intenções da câmara passa por "convidar" o Restaurante Itália, um dos espaços emblemáticos da cidade a ocupar um dos novos módulos.Um conflito relativo ao apuramento de responsabilidades quanto aos prejuízos causados pelas águas do Mondego nos edifícios levaram à tomada administrativa dos bares por parte da Câmara de Coimbra.