Barreira cai em linha de comboio da Beira Baixa

Acidente entre as estações de Belver e Barca da Amieira provocou descarrilamento.

06:00

A queda de uma barreira na linha da Beira Baixa, entre as estações de Belver e Barca da Amieira, provocou ontem, às 13h30, o descarrilamento do comboio regional que fazia a ligação entre o Entroncamento e Castelo Branco. A composição ficou danificada e um comboio-socorro foi mobilizado para o local, mas do acidente não resultaram feridos.



A circulação esteve interrompida, o que obrigou os passageiros a fazer de autocarro o percurso entre as estações de Mouriscas e Vila Velha de Ródão.