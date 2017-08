Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barreiro investe mais de 670 mil euros na requalificação de escolas

As obras já arrancaram e pretendem mobilar e equipar informaticamente as salas, bem como remodelar as cozinhas.

A Câmara Municipal do Barreiro anunciou esta sexta-feira o investimento de mais de 677 mil euros em obras de ampliação e requalificação de duas escolas básicas do concelho, cujos trabalhos já arrancaram.



Na escola básica dos Fidalguinhos, as obras de ampliação darão lugar a mais quatro salas de aula, totalmente mobiladas e equipadas informaticamente, numa intervenção que tem a duração de cerca de seis meses.



"Esta obra tem um investimento total de 383 mil euros, tendo sido realizada uma candidatura a fundos comunitários no valor de 340 mil euros, que foi aprovada e é cofinanciada em 50%, 170 mil euros", refere a autarquia, em comunicado.



Na escola básica n.º8, a autarquia do Barreiro está a avançar com trabalhos de requalificação, que incluem a substituição total do revestimento da cobertura de fibrocimento por materiais isentos de amianto.



Estão também contempladas na obra a substituição das caixilharias e reparação de anomalias na estrutura da escola e serão remodelados e ampliados os alpendres e os pavimentos da zona de recreio.



"Esta obra implica um investimento de 294 mil euros e corresponde a uma candidatura a fundos comunitários no valor de 200 mil euros, cofinanciada em 50%, 100 mil euros", explica a autarquia.



Durante o período do verão decorrem também obras de remodelação de cozinhas e equipamentos escolares em várias escolas básicas do concelho.