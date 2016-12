Barricado causa pânico em prédio

O que achou desta notícia?







Um homem de 40 anos foi detido pela PSP, na noite de terça-feira, depois de se ter barricado no interior do seu apartamento e ter ameaçado que explodia o prédio de oito andares onde vive, no bairro da Ponte, em Rio Tinto, Gondomar, com recurso a botijas de gás. Por precaução, as autoridades evacuaram o edifício.O alerta foi dado às 21h00 pela mãe e pelo irmão do homem, depois de terem sido expulsos da habitação e ameaçados de morte. Na origem da revolta do homem, que estava alcoolizado, terá estado uma discussão com a ex-mulher.O suspeito apenas foi capturado pela PSP num momento de distração - abriu a porta principal para espreitar e acabou detido. Foi ontem presente a um juiz de instrução.