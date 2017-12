Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Batia e ameaçava mãe para extorquir dinheiro

Mulher de 63 anos vivia aterrorizada por causa do filho, de 19, que é toxicodependente.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 21.12.17

Os últimos três anos foram de verdadeiro terror para a mulher, com o filho a ameaçá-la e agredi-la para lhe extorquir dinheiro. A vítima, de 63 anos, que vive na zona de Lagos, acabou por ganhar coragem para apresentar queixa à GNR, tendo o filho, de 19 anos, sido detido terça-feira de manhã pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão.



Segundo o CM apurou, o jovem agredia a mãe, física e verbalmente e obrigava-a a entregar-lhe dinheiro. O agressor começou por exigir pequenas quantias, mas rapidamente o valor diário que extorquia chegou aos 20 euros e, nos últimos tempos, até aos 60.



O jovem ameaçava repetidamente a mulher, a quem dizia que lhe cortava o pescoço. Chegou a atirar-lhe uma pedra de grandes dimensões, que lhe acertou numa perna, ferindo-a. Em diversas ocasiões, o agressor fechou a mãe num armazém, onde a deixava trancada até que a vítima lhe entregasse o dinheiro que ele pretendia.



O detido, indiciado pelos crimes de violência doméstica e ainda de extorsão, foi apresentado ao Tribunal de Lagos para primeiro interrogatório judicial. Foi obrigado a sair da casa da mãe e está agora proibido de contactar com ela. Ficou também sob vigilância eletrónica.



O jovem, referenciado como toxicodependente, terá chegado a frequentar um programa de desintoxicação, mas sem sucesso. Nos últimos tempos, a sua atitude violenta para com a mãe tinha-se agravado.