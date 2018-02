Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE quer cópia do relatório sobre morte de menina de 14 anos em Castro Daire

Lara morreu 24 horas depois de ir ao centro de saúde.

19:05

O Bloco de Esquerda (BE) pediu ao Governo o relatório efetuado pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) na sequência da morte de uma criança de 14 anos, em Castro Daire, anunciou esta quinta-feira o partido.



Numa nota de imprensa hoje enviada às redações, o BE recorda que, no dia 26 de janeiro, uma menina com 14 anos foi atendida no Centro de Saúde de Castro Daire, tendo-lhe sido indicado que estava com uma constipação.



"Uma vez que o seu estado de saúde se agravou, os pais levaram-na de novo à unidade de saúde no dia 28 de janeiro, um domingo", mas mais uma vez a criança "foi enviada para casa com a indicação de que estava constipada. Algumas horas depois", a menina "faleceu em casa", explica o partido.



O BE diz lamentar "profundamente" o falecimento e diz que o diretor do agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões indicou que a IGAS abriu um inquérito.



Nesse sentido, o BE solicita ao Governo, através do Ministério da Saúde, a cópia do relatório efetuado.