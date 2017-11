Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bêbado atropela menor e foge

Operário da construção civil tinha 1,96 g/l de álcool.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Depois de ter abalroado dois carros, em locais diferentes do concelho de Guimarães, atropelou um jovem de 17 anos que atravessava a Via Intermunicipal (VIM), em Serzedelo, Guimarães. Mas nem assim parou a marcha. Continuou em fuga até ser localizado por duas patrulhas da GNR que o encurralaram em Riba d’Ave, Famalicão, cerca das 08h30 de ontem.



O condutor, de 53 anos, operário da construção civil, estava visivelmente alterado. Após ser sujeito ao teste de alcoolemia, apresentou uma taxa de 1,96 g/l e foi de imediato detido e levado para o posto da GNR.



O estudante que foi colhido na passadeira sofreu ferimentos ligeiros, mas teve de ser transportado ao hospital de Riba d’Ave para ser sujeito a tratamento médico. Teve alta ainda durante o dia de ontem.



O arguido conduzia uma Ford Transit e quando foi intercetado, já seguia no seu encalço o condutor de um dos veículos que tinha sido abalroado em Guimarães e que viu o jovem ser atropelado. Nos dois primeiros casos, registaram-se apenas danos materiais nos veículos. A GNR ouviu o arguido e libertou-o.