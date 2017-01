Bebé de 11 meses morre na Sertã

A vítima era filha de um casal bastante jovem, que residia numa moradia à entrada da Sertã. Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com fumo intenso, cuja origem não foi possível descobrir de imediato."Não consigo imaginar a dor da mãe. Ela desfaz-se em lágrimas. Era uma mãe extremosa, tal como o pai", conta à CMTV Ana Martins, vizinha do casal. A menina era a única filha do casal.Esteve no local a GNR da Sertã. Fonte desta força diz que o incêndio terá sido provocado por um curto-circuito na habitação.(em atualização)