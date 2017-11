Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé encontrada morta em centro paroquial de Bragança

Criança, de quatro meses, terá sido encontrada já sem vida.

21:12

Uma bebé de quatro meses foi encontrada morta esta tarde no centro paroquial de Torre de Moncorvo, em Bragança.



Incidente aconteceu enquanto as crianças dormiam. Uma das funcionárias estranhou a demora da criança em acordar e apercebeu-se que a bebé já não respondia.



O socorro foi chamado, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.



Ao que tudo indica, ter-se-á tratado de um caso de morte súbita.



O corpo da bebé vai ser autopsiado em Mirandela.



Em atualização