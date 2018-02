Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de um ano luta pela vida após morte da mãe

Choque entre carro e camião limpa-fossas vitimou professora de 39 anos, de Messines.

Por Ana Palma | 01:30

A bebé de um ano que ficou ferida no acidente que vitimou a mãe, Sílvia Martins, de 39 anos, em S. Bartolomeu de Messines, Silves, segunda-feira à tarde, continuava esta terça-feira a lutar pela vida na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do hospital de Faro, para onde foi transportada após o acidente.



Segundo o CM apurou junto de fonte hospitalar, a menina tem "prognóstico muito reservado" devido aos ferimentos que sofreu. O acidente entre o carro, em que seguiam as vítimas, e um camião limpa-fossas ocorreu pelas 16h30, na EN124, na zona de Cortes.



"Eu estava a trabalhar com um trator num terreno perto da estrada e de repente ouvi o estrondo", contou ao CM um morador na zona, em choque com o sucedido. Um dos veículos terá entrado na faixa contrária, provocando a colisão quase frontal, mas as causas ainda estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.



O corpo de Sílvia, professora no Agrupamento de Escolas de Silves, foi levado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão para autópsia. O condutor do pesado saiu ileso.



O troço da EN124 ficou fechado várias horas e no local estiveram 23 homens e 11 viaturas dos Bombeiros de Messines, INEM e GNR.



PORMENORES

Reanimação sem sucesso

Quando os meios de socorro chegaram ao local, Sílvia Martins ainda apresentava sinais vitais. Os bombeiros messinenses ainda efetuaram manobras de reanimação, mas sem sucesso, e o óbito foi declarado no local pelo INEM.



Bebé chorava no ‘ovinho’

A bebé, que se encontrava dentro de um ‘ovinho’, no banco de trás da viatura, estava bastante ferida e chorava. Foi imediatamente assistida pelos meios de socorro e transportada em seguida para o hospital de Faro, com o acompanhamento de uma equipa médica.