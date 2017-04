Bebé em estado grave depois de cair de terceiro andar

Um menino de 18 meses caiu na quinta-feira à tarde de um terceiro andar na cidade de Mirandela. O CM sabe que o menino está internado no hospital de São João, no Porto, em coma induzido.



Ao que o CM apurou, o pequeno Lucas estava apenas acompanhado da mãe, no interior do apartamento, quando, por razões não totalmente esclarecidas, terá conseguido subir a um parapeito, sem a mãe se aperceber, e acabou por cair de uma altura de cerca de dez metros, na rua Alexandre Herculano.



O alerta foi dado de imediato e ao local acorreram os Bombeiros de Mirandela, que encontraram o bebé consciente e reativo.



Contactada pelo Correio da Manhã, fonte dos Bombeiros de Mirandela assegurou que a criança se encontrava em estado crítico. O acidente ocorreu numa zona residencial, em rua de paralelos.



Lucas foi rapidamente transportado para o hospital daquela cidade, sendo, ao mesmo tempo, acionado o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Porém, o estado de saúde da criança agravou-se, e Lucas foi transportado por via terrestre para o Hospital de São João, no Porto, acompanhado por uma equipa médica especializada.







