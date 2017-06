Mãe morre em acidente e bebé recupera dos ferimentos

As causas do despiste vão ser apuradas pelo Núcleo de Investigação a Acidentes de Viação da GNR.

O menino de três anos que ficou ferido no sábado à tarde na sequência de um despiste na Estrada Nacional 119 junto a Santo Estêvão, em Benavente, está a recuperar bem. A criança foi levada para o hospital de Vila Franca de Xira e, graças à cadeirinha, escapou ao violento acidente com ferimentos ligeiros.Já a mãe, uma jovem de 27 anos, teve morte imediata. Liliana Peixoto vivia na zona da Amadora e tinha ido passar a manhã com o filho nas piscinas de Coruche.Os familiares estão em choque com o brutal acidente que pode ter tido origem numa simples distração. No local, estiveram 21 operacionais apoiados por nove viaturas.