Bebé gravemente ferido em acidente

Colisão em Samora Correia fez ainda mais dois feridos.

21:02

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias fez, na tarde desta terça-feira, três feridos, incluindo uma bebé, entre a saída da Ponte Vasco da Gama e a entrada do IC 3.



Ao que o CM apurou, a bebé de 19 meses foi projetada do veículo após o embate.



A criança foi transportada para o Hospital de Santa Maria em estado crítico, juntamente com a mãe que apresenta ferimentos ligeiros. A outra vítima, também do sexo feminino e com ferimentos ligeiros, foi levada para o Hospital Garcia de Orta, em Lisboa.



No local estiveram os Bombeiros de Alcochete e de Samora Correia.



Em atualização