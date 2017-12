Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé levada de Portugal por bispo da IURD

Raquel Urbaneja, hoje com 23 anos, revelou na IURD que se tentou suicidar três vezes.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

Raquel era recém-nascida quando foi levada de Portugal. Foi há 23 anos que a bebé, que nasceu na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, foi adotada por um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. João Luiz Urbaneja, pastor da IURD, adotou a bebé, mas nunca o revelou publicamente. Embora, à semelhança de outros casos, também a vida desta portuguesa - hoje brasileira - tivesse sido exposta no site da Igreja Universal. Raquel revelou que se tentou suicidar três vezes, mas omitiu sempre que tinha sido adotada em Lisboa.



O que não saberia é que há anos que o pai biológico a procurava. Só desistiu porque julgava que estava morta. A jovem, que estará a viver no estado de Rio Grande do Sul, só se mudou para o Brasil, com João Luiz e a mulher Eliana, aos 13 anos de idade. Antes disso, passou por vários países como Espanha, México, Argentina e Portugal. Tem um irmão mais velho chamado Thiago e sonha casar em breve.



O testemunho de Raquel é mais um que revela que a vida destes jovens adotados não foi a melhor. Fábio, irmão de Vera e Luís que se encontrava no lar Mão Amiga, na Gago Coutinho (Lisboa), foi adotado pelo bispo Rómulo Panceiro e morreu há dois anos de overdose. A Universal expôs o jovem na Internet como forma de alertar para o vício das drogas e a salvação divina.



Também Filipe, adotado por Cristiane, a filha mais velha do líder da seita, Edir Macedo, assumiu que foi um consumidor de drogas duras. O jovem foi separado do irmão Pedro, hoje com 27 anos, e levado em criança para Londres, Inglaterra.



Todos relataram histórias de terror, bem próximas aliás das explicações dadas pela Igreja Universal para retirar os filhos às mães biológicas. Alegavam, entre outros motivos, que os pais biológicos eram toxicodependentes e tinham abandonado os filhos.



Por seu turno, Raquel diz que o Diabo lhe garantia que não prestava e por isso tentou o suicídio. Uma vez cortou o pescoço, mas nada aconteceu, porque, assegura, Deus a salvou.



IURD responde no Brasil

A Record TV Brasil, propriedade da Igreja Universal, emitiu uma reportagem de mais de 10 minutos onde acusa a TVI de "intolerância e de perseguição religiosa". "Mentiras, calúnias, informações contraditórias e omissão de dados importantes", refere a IURD em resposta às denúncias de uma rede internacional de adoções.



A Igreja Universal acusa ainda o canal de televisão de "uma campanha de difamação" com contornos de um guião de Hollywood. E rejeita a tese "absurda" de que Edir Macedo, líder máximo da instituição e avô de três crianças adotadas em Portugal, esteja por trás do alegado esquema ilegal de exportação de crianças. Vera e Luís, adotados por Viviane Freitas, uma das filhas de Edir, dão a cara na reportagem e negam que tenham sido raptados. A IURD recorre a vários documentos para fundamentar que o Estado português era o guardião legal das crianças.



Mais de 9 milhões de fiéis

A Igreja Universal garante que tem mais de 9 milhões de fiéis espalhados por 182 países. Ao todo, são 320 bispos e cerca de 14 mil pastores.



O líder máximo

Edir Macedo Bezerra, líder da IURD, é um dos homens mais poderosos do Mundo, sendo apontado como o pastor mais rico do Brasil.



Fortuna de mil milhões

Edir Macedo é dono de um banco no Brasil e do grupo TV Record, a segunda maior emissora de televisão do Brasil. Tem uma fortuna avaliada em quase mil milhões de euros.



Obrigados a vasectomias

Os bispos e pastores são obrigados a realizarem vasectomias para impedir que tenham filhos. A IURD aconselha por isso que adotem crianças.