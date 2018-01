Bebé nasce a bordo de ferry nos Açores

Parto aconteceu na travessia entre as ilhas do Faial e da Horta.

Por Lusa | 16:59

Um bebé do sexo masculino nasceu na madrugada de domingo a bordo da embarcação Cruzeiro do Canal quando esta fazia a ligação entre a ilha do Pico e o Faial, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da Atlânticoline.



Segundo a empresa pública de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, a Atlânticoline foi contactada para retirar uma grávida da Madalena do Pico para a Horta, no Faial, num percurso com duração de meia hora.



O barco saiu da Madalena do Pico às cinco da manhã e chegou à Horta meia hora depois, mas o bebé nasceu entretanto, indicou a mesma fonte, acrescentando que o parto foi realizado com a ajuda da equipa de assistência que seguia a bordo.



O bebé, que se encontra bem de saúde, e a mãe foram transportados posteriormente para o Hospital da Horta, adiantou.