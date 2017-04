Bebé nasceu na ambulância em Guimarães

O que achou desta notícia?







Nelson Soares, de 33 anos, e Manuel Abreu, de 39, assistiram, ontem de manhã, ao nascimento de um bebé que acabou por acontecer na ambulância onde seguiam com a grávida em direção ao Hospital de Guimarães.Gil nasceu pelas 08h07 na Estrada Nacional 101, na freguesia da Ponte, em Guimarães. "Recebemos um alerta na localidade de Barco, onde se encontrava uma grávida já com contrações e em situação de parto iminente", disse Rafael Amâncio, comandante dos Bombeiros das Taipas.A equipa médica do INEM de Braga foi ao encontro dos bombeiros e juntos seguiram viagem. Porém, a cerca de cinco minutos do hospital, o bebé decidiu nascer. "O médico da VMER realizou o parto e nós estivemos a auxiliar", contaram os dois bombeiros.