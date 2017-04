Bebé que caiu da janela demorou 11 horas para chegar ao hospital

A criança aguardou a chegada da ambulância, que fez 200 quilómetros, desde o Porto até Bragança. Só às 02h35 é que Lucas estava a dar entrada no Hospital de São João, 11 horas depois do acidente.







Foi decidido logo depois acionar o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, para transportar Lucas para o Porto, devido aos vários problemas diagnosticados na sequência da queda. "Pouco depois disseram-nos que afinal o menino não podia segiuir por via aérea, devido à pressão e porque não tinha ventilador pediátrico", contou a mãe do menino.A criança aguardou a chegada da ambulância, que fez 200 quilómetros, desde o Porto até Bragança. Só às 02h35 é que Lucas estava a dar entrada no Hospital de São João, 11 horas depois do acidente.

O caso remonta a 30 de março, quando o pequeno Lucas, de 18 meses de idade, caiu de uma janela do terceiro andar onde mora com os pais, em Mirandela.12 dias depois, o menino já regressou a casa, bem de saúde. A um jornal da imprensa nacional, a mãe de Lucas, Joana Lemos, revela que acredita que o filho foi alvo de um 'milagre', principalmente porque a criança demorou quase 11 horas para chegar, de ambulância, à Unidade de Cuidados Continuados Pediátricos do Hospital de S. João, no Porto.O menino saiu de casa às 16h15 - hora em que sofreu o acidente - para o Hospital de Bragança, onde chegou uma hora depois e onde foi estabilizado.