Bebé que caiu do 3º andar está a recuperar

Bebé desiquilibrou-se ao ir atrás de um brinquedo

Lucas, de 18 meses, que esteve ontem em coma induzido no Hospital de São João, no Porto, já está a recuperar, sob vigilância, e não corre risco de vida. Depois de na quinta-feira à tarde ter caído de uma janela do terceiro andar de um prédio em Mirandela, sofreu traumatismos torácico, abdominal e cranioencefálico e partiu um braço.Nos momentos que antecederam o acidente, testemunhas alegam que ouviram o menino a brincar e que a mãe estaria a fazer limpezas em casa. Ao que tudo indica, Lucas terá deixado cair um brinquedo. Ao ir atrás dele, acabou por se desequilibrar e cair de uma altura de cerca de dez metros."Vi um vulto a passar na janela e pensei que fosse um tapete. Quando olhei melhor, já só vi a mãe debruçada sobre o bebé", contou Alice Magalhães, dona de um ateliê por baixo da casa de Lucas. Um enfermeiro que passava na rua alertou as equipas de socorro.O bebé foi levado para o Hospital de Bragança e, depois da meia-noite, uma equipa especializada transportou-o para o Hospital de São João, no Porto. Reagiu na sexta-feira de manhã e permanecia à noite na pediatria. O hospital não prestou declarações.