Bebé queimado por água de botija

Criança de dois anos hospitalizada no São João, no Porto.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:37

Um bebé de dois anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus na sequência do rebentamento de uma botija de água quente, em casa, na véspera de Natal, em Fiães, Santa Maria da Feira. Os pais, ambos professores, ligaram de imediato para o 112. A criança foi internada no São João, no Porto.



"Estes pais são extremamente zelosos com os filhos, até são conhecidos no prédio como ‘pais-galinha’. A mãe estava desesperada, entrei na casa e ainda vi as pernas feridas do menino" disse ao CM uma vizinha. "Fui para a porta do edifício para encaminhar os bombeiros para o apartamento certo para não se perder tempo na assistência à criança" acrescentou a mulher.



O alerta, cerca das 13h30, dava conta de um acidente doméstico, envolvendo um criança, da rua do Rio, em Fiães. O casal tem mais uma filha, de cinco anos, que ficou em pânico com os gritos de dor do irmão.



A tarde de domingo estava fria e os pais deitaram a criança na cama, colocando uma botija de água quente com a intenção de aconchegar o menino. A botija rebentou e a água acabou por queimar a criança nas pernas. O bebé foi transportado pelos bombeiros de Lourosa para o Hospital de São João, no Porto, e ficou internado.