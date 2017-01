Bêbedo conduz 30 km em contramão na A22

Automóvel em contramão cruzou-se com diversos veículos ao longo dos 30 quilómetros percorridos na Via do Infante





A GNR foi alertada e envolveu de imediato vários meios dos destacamentos de trânsito e territoriais para conseguir intercetar a viatura que estava a praticar a infração perigosa. O condutor só foi localizado e identificado já nas proximidades da área de serviço de Olhão/Tavira, depois de andar cerca de 30 quilómetros. Apesar de se ter cruzado com vários veículos, não provocou qualquer acidente.Perante as autoridades, ao que foi possível apurar, o condutor foi sujeito ao teste de alcoolemia e acusou uma taxa superior a 2,0 gramas por litro de sangue. Foi ainda sujeito a testes de consumo de drogas e poucas justificações conseguiu dar para o percurso feito em contramão.Perante a gravidade da situação, o condutor foi de imediato detido pela GNR pela prática dos crimes de condução com álcool e condução perigosa.

Foram cerca de 30 quilómetros em contramão que lançaram o pânico na Via do Infante (A22). A infração perigosa aconteceu domingo à noite e o condutor foi detido pela GNR depois de acusar uma taxa-crime de álcool no sangue.Tudo aconteceu por volta das 20h00. O condutor, com cerca de 40 anos, terá entrado na autoestrada no nó de São Brás de Alportel/Faro. Seguiu viagem, tranquilamente, na direção de Espanha, só que no sentido contrário do trânsito, em contramão.Ao que oapurou, encontrou de frente dezenas de viaturas que o tentaram avisar para a infração, com sinais de luzes, mas continuou a acelerar.