Benéfica ajuda milhares e dá 42 mil refeições por ano

Associação mutualista do Porto pede mecenas para dar continuidade ao serviço prestado a carenciados.

Por Manuel Jorge Bento | 08:42

Serve 42 mil refeições por ano a cidadãos carenciados da cidade do Porto e presta apoio a milhares de famílias que têm de sobreviver com escassos recursos financeiros. A associação mutualista Benéfica e Previdente está a comemorar 140 anos, movimenta cerca de cinco mil pessoas, tem mais de 100 trabalhadores e necessita de mecenas, que ajudem a dar continuidade ao serviço social.



"Apoiamos cidadãos vulneráveis e famílias desestruturadas, cuja contribuição é muito baixa. Temos apoio do Estado, mas precisamos de mecenas e instituições que nos possam ajudar, reconhecendo-nos como uma associação que já tem uma forte intervenção na sociedade", referiu ao CM Paula Roseira, presidente da administração.



Os números do serviço prestados são já relevantes: 480 famílias apoiadas por mês, 130 crianças em pré-escolar, creche e ATL, 200 utentes no centro comunitário, 260 idosos em centros de convívio e centro de dia, e 170 pessoas que beneficiam de cabazes alimentares e doações em vestuário. "E fomos pioneiros, quando, há dois anos, cedemos dois apartamentos para sem- -abrigo de longa duração", indica a administradora.



"Não estamos com dificuldades, mas vivemos gerindo o dia a dia. Pedimos o apoio da cidade para fazermos melhor junto de uma camada da população que não tem voz", diz Paula Roseira.



A associação resulta da fusão entre a Associação Benéfica dos Empregados do Comércio do Porto (com alvará régio de 1878) e a mutualista A Previdente (de 1928). Os 140 anos da instituição são assinalados hoje, na presença do ministro Vieira da Silva e do autarca Rui Moreira.