Benjamim Pereira volta a ser candidato à Câmara de Esposende

Para já, o único opositor conhecido de Benjamim Pereira é João Cepa, antigo presidente da Câmara, na altura eleito pelo PSD, que, na noite de passagem de ano, anunciou na rede social Facebook a sua candidatura à autarquia de Esposende como independente.



Até agora, nem PS nem CDS apresentaram candidatos à presidência da Câmara de Esposende, existindo até, neste processo, divergências conhecidas nas duas estruturas partidárias. No entanto, o PS inclina-se para aprovar o nome de João Nunes, atual vereador.Para já, o único opositor conhecido de Benjamim Pereira é João Cepa, antigo presidente da Câmara, na altura eleito pelo PSD, que, na noite de passagem de ano, anunciou na rede social Facebook a sua candidatura à autarquia de Esposende como independente.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Benjamim Pereira apresentou-se como recandidato à Câmara de Esposende, num jantar com militantes do PSD, no sábado à noite, em Fão, que contou com a presença do líder do partido, Pedro Passos Coelho. "Sim, serei candidato pelo meu partido", afirmou na iniciativa, arrancando um forte aplauso dos presentes.O atual edil daquele município disse que o seu executivo conseguiu reduzir a dívida da Câmara de 8,5 para 5 milhões de euros, estando hoje a autarquia num cenário de "excelência financeira". Perante cerca de dois mil militantes, Benjamim Pereira afirmou estar "cada dia mais feliz e mais motivado para trabalhar pelo concelho e pela sua população".Um dos grandes projetos para o próximo mandato do autarca está relacionado com o Observatório do Mar, já anunciado para o concelho, e passa pela cedência ao município, por parte do Governo, da antiga estação radionaval da Apúlia, onde a Universidade do Minho, em colaboração com a autarquia, pretende instalar um polo científico ligado ao mar.