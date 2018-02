Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bianca nasceu no carro em quartel de bombeiros

Elementos da corporação nem tiveram tempo de transportar a mãe para uma ambulância.

Por Silvana Araújo Cunha e Nelson Rodrigues | 08:18

A entrada de um carro a grande velocidade no quartel, ontem, às 07h40, surpreendeu os bombeiros que estavam de serviço, em Gondomar. No banco de trás, encontraram uma mulher grávida que "só teve tempo de dizer que precisava de ajuda". Dois minutos depois, nasceu a pequena Bianca.



"Eu e os meus colegas percebemos que seria uma emergência, mas não achei que fosse encontrar uma grávida. Já não havia sequer hipótese de a metermos na ambulância. Tínhamos que fazer o parto no carro", contou ao CM Vera Rocha, bombeira de 1.ª classe, para quem o parto já não foi uma estreia. "É sempre um momento especial. E, neste caso, foi tudo rápido. Se a mãe tivesse arriscado ir para a maternidade, o mais provável era que ficasse presa na VCI e que a Bianca nascesse sem sequer haver tempo para chegar lá uma ambulância", contou a bombeira.



Filipe Silva, bombeiro de 3ª classe, cortou um cordão umbilical pela primeira vez na sua carreira. "Foi um momento de muito nervosismo para mim, nunca tinha participado num parto. Quando percebi que tinha corrido tudo bem e vi a bebé, senti-me aliviado e muito feliz", contou.



João Pinto, subchefe da corporação, e Catarina Santos, bombeira de 3ª classe, foram os outros dois parteiros de serviço, numa manhã que a corporação de Gondomar vai recordar para sempre. "Em dois minutos, o carro passou a ter mais um passageiro", lembrou Filipe. Mãe e bebé foram depois transportadas para a maternidade. O parto decorreu sem problemas e as duas estão bem de saúde.