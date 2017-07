Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bienal com 600 obras homenageia Paula Rego

Abertura do certame prevista para as 16h00, com a presença do ministro da Cultura.

Mais de 600 obras, de 500 artistas oriundos de 35 países, estão em exposição, a partir de hoje e até ao fim do mês de setembro, na 19ª Bienal de Arte de Vila Nova de Cerveira, no Alto Minho.



Com o tema ‘Da Pop Arte às Trans-Vanguardas, Apropriações da Arte Popular’, o evento, que é inaugurado às 16h00 pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, vai, este ano, homenagear a pintora Paula Rego.



No total, serão apresentadas ao púbico 51 obras da pintora, entre gravura, desenho e pintura, criadas entre 1968 e 2001, pertencentes a coleções de privados, fundações e museus.



As pinturas ‘The Barn’ (1994), do Museu Coleção Berardo, avaliada em mais de um milhão de euros, e ‘Lenços dos Amores’ (1968), da Coleção Millennium BCP, de 250 mil euros, são algumas das obras de Paula Rego que podem ser contempladas na bienal.



A ligação de Paula Rego ao evento remonta à primeira edição, realizada em 1978, na qual participou como artista, e também a 1995, ano em que a reprodução da sua pintura ‘Guarda’ foi capa do catálogo da VIII edição da bienal.



Esta peça, pertencente a uma coleção privada em depósito na Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporânea, também será integrada na exposição. A edição 2017 da bienal homenageará ainda o artista Ernesto de Sousa (1921-1988) e o escultor Jaime Azinheira (1944-2016).



No ano passado, a bienal recebeu mais de 80 mil visitantes, nos 12 espaços que acolheram mais de 500 obras de arte, de centenas de artistas de 33 países. O orçamento, este ano, é superior a 450 mil euros.