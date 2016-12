Bispo leva calor cristão a quem vive na miséria

Correio da Manhã o padre João Gonçalves. "As pessoas não levaram prendas, mas receberam como presente uma refeição melhorada, com os doces tradicionais da época", acrescentou o sacerdote.



D. António Moiteiro participou ainda numa ceia com estudantes universitários estrangeiros, que é promovida pelo Centro Universitário Fé e Cultura, em parceria com os serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro - projeto que nasceu há 16 anos. O jantar de Natal reuniu alunos do ensino superior de vários pontos do Mundo, que mostraram a gastronomia dos seus países.



"Os sem-abrigo que acompanhamos todos os dias do ano, com reforço alimentar, não estavam lá todos. Sabemos que alguns foram para casa de um amigo ou familiar que os convidou. Mas o sentido desta iniciativa é que as pessoas sintam que estão a ser acolhidas e não ficam sós numa noite especial como a da Consoada", frisou aoo padre João Gonçalves. "As pessoas não levaram prendas, mas receberam como presente uma refeição melhorada, com os doces tradicionais da época", acrescentou o sacerdote.D. António Moiteiro participou ainda numa ceia com estudantes universitários estrangeiros, que é promovida pelo Centro Universitário Fé e Cultura, em parceria com os serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro - projeto que nasceu há 16 anos. O jantar de Natal reuniu alunos do ensino superior de vários pontos do Mundo, que mostraram a gastronomia dos seus países.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 7 pessoas também já deram o seu contributo pub

"Estivemos em comunhão com quem não tem família estabilizada, vive na rua ou fica sozinho numa noite especial, transmitindo o sentido de proximidade e solidariedade junto de quem nos tem como a sua família."É este o objetivo da associação Florinhas do Vouga, liderada pelo padre João Gonçalves, com a ceia de Natal na noite de Consoada que juntou, este ano, 40 sem-abrigo e cidadãos carenciados de Aveiro, no refeitório social da instituição.A iniciativa, que se repete há vários anos, contou com a presença do bispo de Aveiro. D. António Moiteiro sublinhou a intenção de "levar o calor cristão, que o Natal traz a toda a humanidade", a pessoas que vivem momentos mais difíceis, "que vivem na rua, que fruto das dificuldades económicas vivem na miséria, ou que estão longe de casa e sozinhos", afirmou à agência Ecclesia.