Linha esteve cortada cerca de duas horas.

Por A.S.M. e M.J.B. | 10.07.17

Um condutor, de 20 anos, invadiu na noite de ontem a ponte Luiz I, no Porto que serve exclusivamente a circulação do metro.A viatura - BMW 530 - acabou por ficar presa no túnel do metro e teve de ser rebocada. A linha esteve cortada cerca de duas horas.Segundo a PSP, o jovem, natural do Porto, garantiu que não sabia que aquela via era destinada apenas ao metro.O condutor seguiu de Vila Nova de Gaia em direção ao Porto. Só parou ao ficar preso nos carris.