Bólide choca com ambulância durante treinos em Vila Real

Tom Coronel, um piloto holandês participante no WTCC no circuito de Vila Real, embateu com o bólide que conduzia contra uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alijó.



O incidente ocorreu esta manhã de sábado durante os treinos livres. O piloto não realizou uma curva convenientemente e acabou por seguir em frente, chocando contra a viatura.



O CM sabe que um dos ocupantes da ambulância foi transportado para uma unidade hospitalar com algumas fraturas, no entanto, a situação não revela preocupação.

