Bólide em despiste fere dois bombeiros

Bólide choca com ambulância durante treinos em Vila Real "Quando recebi a comunicação do acidente, fiquei assustado, mas logo me sossegaram assim que fui atualizado do seu estado de saúde. Aguardamos, agora, que a organização se responsabilize pelos prejuízos, pois esta ambulância faz falta à nossa atividade", acrescentou o responsável dos bombeiros.



"Foi a organização que definiu o posicionamento dos meios de prevenção. Supostamente, aquele local foi escolhido porque tinha um acesso direto à pista em caso de acidente", referiu José Rebelo, comandante dos Bombeiros de Alijó."Quando recebi a comunicação do acidente, fiquei assustado, mas logo me sossegaram assim que fui atualizado do seu estado de saúde. Aguardamos, agora, que a organização se responsabilize pelos prejuízos, pois esta ambulância faz falta à nossa atividade", acrescentou o responsável dos bombeiros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Apanharam um susto enorme. O carro despistou-se e foi chocar contra a ambulância. Apenas tiveram tempo de se preparar para o impacto inevitável." A descrição é de José Carlos Rebelo, comandante dos Bombeiros de Alijó, sobre o despiste de um potente automóvel de corrida contra uma viatura da corporação, nos treinos livres do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), em Vila Real. Dois bombeiros ficaram feridos.Bruno Fonseca, de 31 anos, sofreu uma fratura numa costela e contusões no corpo. Rui Tavares, de 34, teve um corte profundo num braço. Foram transportados, por outros bombeiros, para o hospital da cidade.Na manhã de ontem, o piloto holandês Tom Coronel - que acabaria por sair da prova - perdeu o controlo do Chevrolet Cruze TC1 ao descer para a curva da Araucária. Uma falha técnica nos travões levou o bólide a ir de encontro à ambulância de apoio à prova.